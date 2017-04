El duro comunicado de La Mona Jiménez tras la muerte en el baile

Carlitos, "La Mona", Jiménez rompió el silencio una semana después de la muerte ocurrida en el baile que brindó en el Sargento Cabral el viernes pasado. Pablo Javier Villafañe, de 34 años, falleció en circunstancias que aún se investigan en la madrugada en la que el cuartetero brindaba el baile.Tras las repercusiones, la Mona suspendió sus clásicos bailes y no se presentará en ningún club este fin de semana.En la carta publicada en su cuenta de Facebook apunta contra la prensa, asegura que no quiere lavar culpas y dice que no se enteró de lo ocurrido durante el baile hasta después del show. "No lo hago para cubrir mi pellejo, lejos está de mí, síganme despellejando. Recién me entero de la víctima cuando termina al baile, por este motivo es que el baile siguió su curso", dice.