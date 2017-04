Las confesiones de Nazarena Vélez sobre su vida sexual

Foto: Nazarena en una de las escenas con Cardone

Nazarena Vélez se refirió a las escenas hot que protagonizó junto a Daniela Cardone y confesó que si fuese hombre tendría fantasías con ella. "Pero no me produjo nada porque no me gustan las minas", aseguró.



"La tuve que emborrachar para que me dé un beso en las grabaciones de la ficción. Es muy vergonzosa, yo pensé que era más lanzada", aseguró en Radio UrbanaBA.



También reveló cuál fue el lugar más raro donde tuvo sexo. "Fue en una piedra, en Córdoba, con Ale Pucheta. No fue por morbo. Yo me casé virgen y él estaba desesperado. Me dijo que se casó conmigo porque quería tener sexo", dijo entre risas.



"El sexo es mano a mano. Nunca fui fiestera. Soy tradicional. No incluiría a un tercero. Me encanta el sexo, lo disfruto", confesó.



Finalmente, contó que recibió propuestas indecentes: "Me ofrecieron 10 mil dólares a cambio de sexo pero ni respondí. El que hace eso es una pobre persona".