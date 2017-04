"Pity" Álvarez sufrió fractura de cadera y de una pierna

Según confirmó el director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, el accidente ocurrió alrededor de las 14:30 de este jueves en la Autopista 25 de Mayo, a la altura del barrio porteño de Boedo.



"Se fracturó la cadera y el platillo tibial -tibia, peroné y fémur- de una de las piernas, y además sufrió varias escoriaciones, por lo que tuvo que bajar el helicóptero para trasladarlo al hospital", explicó Crescenti.



Según comentó el director del SAME, el músico se cayó de la moto en la que iba, pero no se pudo determinar cómo fue que ocurrió el accidente.



Fuentes de la Policía de la Ciudad informaron que Álvarez iba por la Autopista 25 de Mayo hacia el centro cuando perdió el control de su moto y cayó.



El exlíder de Viejas Locas, que según trascendió dijo llamarse Cristian Acosta, fue internado en el "shock room" del Hospital Francisco Santojanni, ubicado en el barrio porteño de Liniers.



En noviembre de 2014, Álvarez protagonizó otro accidente, del que resultó ileso, cuando la camioneta en la que iba impactó de frente contra un camión y un auto, en el barrio porteño de Parque Patricios.



La Trafic que manejaba el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados colisionó de frente contra un camión de volquetes y un Peugeot 405, pero más allá del golpe, no se registraron heridos.



El músico también se vio envuelto en otros escándalos, uno de ellos en el 2010 cuando le disparó en la pierna a su representante, Alejandro Novara, y por ese hecho estuvo detenido de septiembre de 2010 a marzo de 2011 hasta que la Cámara del Crimen le otorgó la libertad.



En junio del año pasado, la Cámara Federal de Casación confirmó la anulación de la absolución del cantante en una causa por amenazas coactivas agravadas por el uso de armas, portación de armas de fuego, daño y encubrimiento agravado, por el que Álvarez tendrá que volver a presentar ante la justicia.