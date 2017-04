Charly García acusó de plagio a Bruno Mars y estalló el escándalo

A Charly García no le gustan los grises, es sabido. A lo largo de su extensa y exitosa carrera ha hecho todo tipo de declaraciones que lo han dejado en claro. Ahora, el músico argentino aprovechó una entrevista en la revista Billboard para hacer una acusación que ya tuvo repercusión a nivel global: según él, fue víctima de plagio en mano de Bruno Mars.La revista cuenta que en medio del reportaje García le preguntó a su novia, Mecha, "¿Cómo se llama el que me robó? ¡Me debe 3 millones de dólares!". Luego, se explayó sobre el tema, convencidísimo de que el exitazo del estadounidense "Uptown Funk" está "inspirado" en su archiconocida canción "Fanky"."Te mandaría el riff, el bajo lo compuso Fernando Lupano, de hecho me robó dos partes", expresó. Y, según él, el "robo" fue aún más alevoso. "Me robó la ropa y la casa, porque yo vivía en Greenwich. ¡Y hasta los pasos de baile!", señaló.El clip del tema -cuya autoría Mars comparte entre otros con Mark Ronson- está filmado en un estudio de Los Ángeles que, efectivamente, simula las calles del barrio neoyorquino de Greenwich.Hace dos años, teniendo en cuenta las similitudes, el usuario de YouTube, Santiago Torres, subió a la plataforma un video que mezcla los dos temas.