Condenaron a Cielo Latini por haber extorsionado a Rolando Graña

Se conocieron durante una entrevista y el flechazo fue instantáneo. Se casaron, tuvieron hijas y un día decidieron separarse. La historia podría haber sido una más, si no fuera por dos cuestiones: la primera es que los dos son conocidos, él es el periodista Rolando Graña y ella la escritora Cielo Latini, cuya autobiografía, Abzurdah, fue un éxito en su adaptación para el cine. La segunda, que la separación fue escandalosa.En su momento, ella salió a acusarlo en los medios de que ya no tenía contacto con sus hijas y que no le pasaba dinero para la manutención. Él recogió el guante y, también a través de los medios, la acusó de mentir y de extorsionarlo.El escándalo llegó a la Justicia y hoy, tres años después, trascendió que el juez Diego Slupski, del Juzgado de Instrucción Nº19, falló a favor del periodista con respecto a la acusación de chantaje en grado de tentativa. Como consecuencia, se trabó un embargo a la escritora de 60 mil pesos.En su sentencia, Slupski precisó que "la imputada, mediante intimidación -amenaza de difundir públicamente videos y chats íntimos y realizar declaraciones comprometedoras de la imagen y honor del damnificado-, pretendió obligar a Graña a la entrega de la suma mensual de 25 mil pesos".Según explicó Graña en su momento, esa cifra se sumaba a los 35 mil pesos que habían acordado de manera privada, correspondientes a la manutención de sus hijas, e iba a ser destinado al pago del alquiler y las expensas de un departamento. Fuente: (La Nación).-