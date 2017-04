Mónica Ayos subió la apuesta: Publicó un video bailando en bikini

I feel it coming . ??????????? ?? @diegooliveraok ?? Una publicación compartida de Monica Ayos (@monicaayos) el 19 de Abr de 2017 a la(s) 9:13 PDT

Mónica Ayos desde hace varios años radicada en México, y ahora se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Miami junto a su pareja, Diego Olivera.Y durante el fin de semana, la bella actriz lució su escultural cuerpo con una bikini muy cavada. A sus 44 años, sigue siendo una de las mujeres más sexys. Y hace pocas horas subió la puesta bailando en bikini "I feel it coming"."No le adjudiquen a Diego todas las fotos que comparto en las redes (risas). Es cierto que muchas son resultado de vacaciones juntos pero muchas otras son partes de backstage de sesiones que he realizado para marcas de México. Con Diego conectamos muchísimo desde el humor que en definitiva fue el común denominador que salvó tantas diferencias de personalidad entre los dos", señalo Ayos en diálogo con PrimiciasYa.com."En cuestión de redes sociales siempre fue para mí una manera de interactuar desde lo lúdico y descontracturado, no me seduciría tanto esa plataforma si fuese solemne, y muchas veces sirve como canalizador, al igual que la risa", destacó."Así tomo yo esta suerte de nexo, como una forma de estar cerca, acortando distancias no solo con mi país que tanto extraño sino con la gente en general y en ocasiones oficia de disparador de momentos desopilantes en donde uno se suelta y cuenta ciertas anécdotas cotidianas", añadió Ayos.Y luego contó: "Con mi hija Victoria que ya tiene 13 años vengo compartiendo algunos de sus dichos insólitos desde que era chiquita, ahora que está entrando en la pre adolescencia le pido permiso para contar algunas de las anécdotas, ella todavía no tiene redes sociales, y para todo nos consulta, nosotros la seguimos muy de cerca y la vemos más interesada por el lado de la investigación de ciertas especies en extinción que por abrirse una cuenta en Instagram. Ella es muy particular y las multitudes la incomodan, así sean virtuales y existan pero en el "éter""."En mi caso las redes me hacen sentir menos fuerte esto de no caminar mi Buenos Aires querido. Lo recorro con ustedes, que también me comparten cosas de allá. Disfruto de compartir tanto un almuerzo como un paisaje invernal o una foto de playa. No perder la capacidad de asombro es algo que atesoro y me pasa al leer los mensajes de la gente, es alucinante sentir esa empatía tanto en hombres como mujeres, y destaco a las mujeres porque hay una conexión muy grosa desde siempre, eso es algo que me pasó mucho a lo largo de mi carrera", remarcó Ayos.También aclaró sobre el uso de las redes y su principal función: "Soy una tipa que interacciona de manera natural, y desde un lugar en cierta forma naif, mi adrenalina pasa por otro lado y en otros órdenes de la vida, pero a nivel exposición antepongo el humor siempre y disuelvo cualquier tipo de cosa que no me cuadre o me incomode. No voy por las redes con una capa y una espada, y si lo uso es cuando realmente lo creo oportuno necesario y conveniente (como cuando rescato perros), de hecho hay un contraste grande en los distintos momentos míos que comparto en las redes, desde fotos de entrecasa, pasando por imágenes de nuestros viajes y anécdotas con Diego, o bien difundiendo los pedidos de adopción para los perros que rescato".