El baile sexy de Ricky Martin en ropa interior y medias

Una más y van... Como si no hubiese sido suficiente las fotos súper hot que Ricky Martin publica en sus redes, ahora el cantante hizo delirar al público con un baile ultra sexy en calzoncillos, camisa y medias blancas.Invitado al programa estadounidense Lip Sync Battle, conducido por Chrissy Teigen y LL Cool J., el músico recreó la famosa escena de Tom Cruise en la la película Negocios Riesgosos (1983) y la tribuna estalló en aplausos y gritos.Vestido tan sólo con una camisa y medias blancas, el boricua entonó Old Time Rock And Roll, de Bob Seger, tal como se pudo ver en la promo del show, ya que el fragmento completo se podrá ver recién en un par de días¡Mirá el adelanto súper hot de Ricky Martin bailando en calzoncillos!