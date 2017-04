El vestido de novia súper transparente de Evelyn von Brocke

"Separarme fue muy difícil, la pasé muy mal, sumé muchas semanas ¡con el pijama puesto! Hasta llegué a pensar que no iba a recuperarme jamás". Evelyn von Brocke recuerda aquel mal trago justo cuando está a horas de cambiar la ropa de cama por el vestido de novia, el "No me quieren" por el "¡Sí, quiero!".Porque hoy, de la mano de Juan Viaggio, un cirujano de 55 años, pasará por el Registro Civil de San Isidro. Sí, algo impensado en 2013, cuando su relación de veinte años con Fabián Doman terminó en un escándalo mediático."Es el amor después del amor, es amar sin querer ser el todo, sino querer ser una parte importante y fundamental de ese todo -le contó Evelyn a la revista Caras-. Trato de aprender a ser una mujer muy compañera y respetuosa y Juan me hace sentir muy especial, él es todo un caballero, me mima y me consciente".En la producción de fotos que acompaña su entrevista con la revista se animó a posar con un vestido de novia transparente. "Con Juan aprendí a ser una nueva mujer", confiesa la periodista.