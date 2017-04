Jueza de EE.UU ordena detener a Luis Miguel: La única manera de evitarlo

El cantante Luis Miguel habrá podido escapar del pago de sus deudas monetarias durante los pasados meses, pero no saldrá incólume de sus constantes desplantes a la justicia de Estados Unidos, luego de que este lunes una jueza diera la orden de arrestarlo, de inmediato.El motivo para privarlo de la libertad no sería otro que " su reiterado desafío a las órdenes emitidas por un tribunal de los Estados Unidos en Los Ángeles, California", explicó la abogada Carmen Edith Torres a Univision Entretenimiento luego de revisar los documentos sobre el caso que desembocó en el mandato contra el artista.Torres advirtió que existe una vía para que Luis Miguel evite el arresto. "La única salida que tendría frente a esa orden de aprensión es coordinar, a través de su abogados, una audiencia urgente ante el tribunal, para evidenciar por qué no debe ser encontrado incurso en desacato".Sin embargo, de acuerdo con la abogada Torres, con vasta experiencia en litigios federales en Estados Unidos, este caso luce "extremadamente complicado" para Luis Miguel.Explicó que una orden por desacato se fundamenta en "la desobediencia, la falta de respeto hacia la autoridad" y en el tribunal de distrito de California "está completamente documentado el reiterado incumplimiento del artista a las órdenes válidamente emitidas por el tribunal federal en las que se requería su comparecencia al foro judicial para contestar preguntas que permitieran la ejecución de una sentencia y el cobro de un dinero".El testimonio de Luis Miguel es requerido para resolver la petición presentada por su exmanejador, William Brockhaus, quien el año pasado le ganó una demanda por cobro de dinero en Nueva York.La inacción de llamado 'Sol' para saldar la deuda de 1.3 millones de dólares, llevó a Brockhaus a solicitar al tribunal de distrito de California, donde reside el cantante, la ejecución de la sentencia que le permita cobrar su dinero. Como parte de este proceso, se citó a Luis Miguel para que contribuyera a identificar cuáles son sus activos, pero el artista ignoró los emplazamientos.El pasado 24 de marzo, la jueza Phillips había advertido a los representantes legales de ambas partes, que si Luis Miguel Gallego Basteri no se presentaba en la audiencia pautada para este 17 de abril, la corte emitiría una orden de arresto por desacato, lo que este lunes ocurrió.Antes de emitir su decisión, la jueza Phillips recibió una declaración jurada y fotos por parte de la abogada Amy B. Messigian, representante legal del demandante, consignando todos los intentos de emplazar a Luis Miguel y cómo cuando finalmente lo detuvieron, el artista, desde su carro Rolls Royce, decidió ignorarlo."Con esta orden de arresto, los alguaciles van a procurar hacer válida la autoridad de la jueza y llevarlo (a Luis Miguel) ante su presencia. Habiéndose emitido ya esa orden, está expuesto a que en cualquier momento sea detenido y en cualquier lugar", aseguró la abogada Torres.En deuda con la justicia de Estados Unidos, su exmanejador, la productora Warner y la de Alejandro Fernández en México, Luis Miguel luce mejor que nunca, según su amigo, el exadministrador de la Plaza de Toros en México, el empresario Rafael Herrerías.En entrevista este martes con el programa 'Hoy', Herrerías presumió que vio a Luis Miguel hace dos semanas y lo encontró "muy bien, contento, cuidándose mucho, con muchas ilusiones".Al preguntarle sobre cómo reaccionaba a la ola de demandas en su contra, Herrerías recordó que todo es cuestión de trabajo, nada personal. "No es Alejandro Fernández quien lo demanda, son las compañías, las compañías tienen rubros y éticas que seguir, entonces al final de cuentas son compañías" las que pelean y no 'El Sol', explicó.