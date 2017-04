En plena crisis matrimonial, Nicole Neumann derrocha sensualidad

#Repost @depilifeargentina with @repostapp ??? @nikicubero hermosa como siempre en la nueva produccion para DepiLife #depilife #nicoleneumann ..................................................... Make up: @mauriciocatarain Agency: @chekkabuenosaires Una publicación compartida de Nicole Neumann (@nikicubero) el 14 de Abr de 2017 a la(s) 10:53 PDT

#InnNewYork #totallook @nikkadenicoleneumann Una publicación compartida de Nicole Neumann (@nikicubero) el 12 de Abr de 2017 a la(s) 6:36 PDT

Campaña @nikkadenicoleneumann ph @fabianmorassut Una publicación compartida de Nicole Neumann (@nikicubero) el 8 de Abr de 2017 a la(s) 6:21 PDT

#Repost @laissegaston with @repostapp ??? Nikka N. GIRL POWER AW2017 Foto @fabianmorassut @estudiomcm Estilismo @laissegaston Make up @polimakeup Pelo @martincarrizook @haircarrizo Agradecimientos @velez Una publicación compartida de Nicole Neumann (@nikicubero) el 7 de Abr de 2017 a la(s) 7:56 PDT

#Vivo NY desde que me levanto en @InnsideNewYork @innside_by_melia @InnsideNewYork @InnsideByMelia #InnNewYork @FplusFC #sacotejido sintetico+sport lencero @nikkadenicoleneumann #medias bucaneras @mediasmora Una publicación compartida de Nicole Neumann (@nikicubero) el 7 de Abr de 2017 a la(s) 6:14 PDT

Nicole Neumann está atravesando una crisis con su esposo, el futbolista Fabián Cubero. Y en medio de ese problema, la modelo viajó a Estados Unidos junto a su hermana Geraldine y una amiga "para no pensar". Mientras tanto, en las redes sociales derrocha sensualidad con la publicación de fotos de las campañas publicitarias que lleva adelante."Este viaje nos hizo bien a todos. Con Fabián seguimos ahí, remando. Son cosas que se trabajan. No se sale de un día para el otro de una crisis. Estamos tratando de fortalecer el vínculo. Seguimos juntos, no es que decidimos separarnos. Por ahora, no. Llevamos diez años en pareja y ocho de casados. Se ve que como no vivimos la crisis de los siete nos tocó la de los diez", expresó en una nota con Caras.Y lugo agregó: "Me costó un montón irme. Estaba sentada en el avión y quería volverme a casa. Pero como tuve un año intenso y atravesé la crisis, merecía regalarme un tiempo para mí. Y más después de estar ocho años abocada ciento por ciento a la maternidad. Me vino bárbaro".Además, la modelo se refirió a su vínculo con su hermana, con quien estuvo mucho tiempo distanciada. "Fue una experiencia increíble estar con Geraldine de viaje. Nosotras habíamos pasado dos años sin hablarnos hasta que nació Sienna. Me vino bien este tiempo para compartir con ella. Descubrí que el lazo de hermandad está intacto y que mantenemos intacta la complicidad. Nos divertimos muchísimo y charlamos como si nunca hubiese pasado nada entre nosotras", finalizó.