Ex Gran Hermano detalló el abuso que padeció cuando era niña

A pocos días de recibir el alta médica luego de permanecer un mes internada en una clínica psiquiátrica, Rocío Gancedo (29) reapareció este martes en el piso de Intrusos (América, a las 13.30) para hablar de su futuro profesional, los rumores de romance con un conocido futbolista y su difícil historia de vida.Es que la ex participante de Gran Hermano devenida en militante política cayó hace seis meses en un profundo pozo depresivo tras la muerte de su padre y eso desenterró muchos oscuros momentos de su infancia. Pero uno de ellos es el que más recuerda y la atormenta a diario:"Mi viejo laburaba todo el día, llegaba a casa a la noche, dejaba la plata y se iba a dormir. Una parte mía se fue con él, su muerte me pateó el tablero", comenzó diciendo con los ojos empapados en lágrimas la ex modelo. Entonces, Jorge Rial fue directo al hueso y le preguntó sobre la relación con su madre. Como era de esperarse, la rubia se quebró y terminó revelando escabrosos detalles de su niñez.. Tampoco vengo acá a hablar mal de ella porque eso hablaría mal de mí", soltó Rocío, decidida a no contar más de su pasado, pero el conductor de América fue más y le preguntó sobre los abusos que ella había sufrido de niña. "Tenía seis años, hasta esa edad fui inocente y cuando murió mi papá se me removió todo. Antes no entendía por qué no podía ser feliz ni hacer feliz a ningún hombre", explicó, conmocionada.En ese instante, Gancedo rompió en llanto y contó sin vueltas: ". A mí se me planteó como un juego, yo sentía algo y lo disfrutaba pero sabía que estaba mal porque lo hacíamos a escondidas".Cuando Rial le preguntó si en aquel momento ella le había contado a su madre sobre los abusos, la ex militante del Frente Renovador contestó que "sí" y que sobre eso su mamá le había dicho que se quedara tranquila porque estaba descubriendo su sexualidad. "Traten de no hacerlo, me dijo; pero yo no entendía lo que pasaba, entendí que había sido abusada recién cuando falleció mi papá", reconoció.Por otra parte, Rocío descartó haber tenido un brote de delirio místico así como su participación este año en los dos realities más importantes de la TV local. "Siempre creí en Dios pero nunca tuve un brote de delirio místico. Sé que estoy enferma pero tengo una parte sana que es muy importante, que es la que me va a llevar a trabajar y tengo ganas de volver a hacerlo, además de que lo necesito porque la estoy peleando económicamente, trabajar me haría bien, pero no me interesa entrar al Gran Hermano Famosos ni al Bailando porque esto es grave de verdad y yo quiero salir adelante", explicó.En tanto desmintió haber estado de novia con el ex delantero de Vélez Sarsfield y actual jugador del São Paulo Lucas Pratto, aunque reconoció el romance. "Salí dos veces con él y me invitó a Brasil pero no me gustó porque estaba muy agrandado, entonces se cortó", cerró la ex modelo.