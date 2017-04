Barby Franco contó que su sobrina le avisó de la traición de Burlando

Las imágenes tomaron por sorpresa a propios y extraños. Si hasta ella, la bella Barby Franco (26), se "desayunó" con las llamativas fotos de su famoso novio, Fernando Burlando (52), muy sonriente junto a la top model Milagros Schmoll (27), en la tapa de la revista Caras. Video."Sí, estamos separados", confirmó la exazafata en diálogo con Ciudad.com desde las sierras cordobesas, donde el fin de semana largo hizo las últimas funciones de la exitosa obra Mahatma.Tras el shock inicial, la sensual morocha habló del distanciamiento del abogado, luego de tres años de relación. "Estoy bien, lo estoy llevando bastante bien, pero es un bajón igual. En realidad, estamos en una crisis muy fuerte. Lo de la revista fue tremendo, veo la revista y digo ¡¿y esto?! Lo que más me dolió es que él sabía que iban a haber fotógrafos y no cuidó nada. Si es verdad, que sea feliz, le deseo lo mejor", comenzó en una nota con Intrusos."No cuidó nada, no me cuidó a mí ni a mi familia. Mi sobrinita me mandó un mensaje 'che, tía, el tío Fer está con una chica'? Esta crisis es la más fuerte, creo que es definitiva. No hablo con él, sé que habló con mi mamá. De mi parte no hay terceros en discordia. Estoy muy enojada, no me esperaba ni un poco lo de las fotos. Me pareció muy raro, sabés que te están sacando fotos y no le importó nada", completó, furiosa.Al volver al piso, Marina Calabró le dedicó una durísima frase a Franco. "Yo no quiero echar leña al fuego, pero Barby, hermosa, no es que él se descuidó y no vio al fotógrafo. No es que él tuvo la duda de si le sacaban una foto. No es que él no midió las consecuencias. ¡La ventana de tapa de Caras estaba armada, querida! ¡Te lo dedicó y te lo hizo a propósito!", gritó mirando a cámara la panelista.