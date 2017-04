Oriana Sabatini confesó un detalle de su relación con Julián Serrano

still got time Una publicación compartida de Oriana Sabatini (@orianasabatini) el 28 de Mar de 2017 a la(s) 5:19 PDT

El próximo 1° de junio, Oriana Sabatini (a días de cumplir 21) festejará tres años de amor junto al youtuber paranaense Julián Serrano (23).Verdadero romance 2.0, los fans de la parejita teen siguen el día a día de sus ídolos a través de sus cuentas en diferentes redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube.Sin embargo, a pesar de ser una nativa digital, la bella actriz disparó una fuerte autocrítica a la generación millennial y reveló el constante reclamo que le hace a su novio."Y, es un tema... La verdad es que cada vez me cansa más la dependencia al celular. Pobre Julián, todo el día me tiene que soportar diciéndole: '¡dejá el teléfono!'", contó Oriana, en una entrevista a la revista Luz."Entiendo que es su trabajo y que es una herramienta de información vital, pero cada tanto lo obligo a apagarlo. Yo también uso bastante el celu, pero aun así me espanta un poco esta dependencia que tenemos. No quiero que mi vida se transforme en una red social. Ni tampoco quiero vivir buscando la foto perfecta, estudiando a mis seguidores, haciendo lo que sea por likes... Es un like, ¡no es la vida!", agregó la actriz.Además, Oriana detalló cuál el costado negativo de la alta exposición de Serrano en las redes sociales. "Hay días que termino siendo una especie de observadora de mi propia vida. O al revés, me entero lo que Julián está haciendo por la web... Es algo raro de explicar, pero si te empezás a dar rosca, te podés sentir excluida", aseguró la también modelo. Fuente: El Intransigente