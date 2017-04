Un apasionado beso entre Francella y Lopilato desató polémica

Si Guillermo Francella y Luisana Lopilato trabajan juntos, muchos los vinculan como padre e hija, desde sus papeles como Pepe y Paola Argento.



Sin embargo, ahora encarnan, en la película "Los que aman odian", un doctor con una vida ordenada y tranquila y una joven desestructurada y libre.

ah

En el film, el médico atiende a una paciente (Luisana) que le genera algo que nunca vivió. Ella es transgresora, de absoluta libertad y desparpajo, y despierta en él una gran pasión. No puede manejarlo, y ella juega bastante con él.



Aunque Francella y Lopilato no quisieron detallar si hay escenas fuertes entre ellos, se filtró una foto en la que se están besando. Y llamó la atención. Sobre todo en los comentarios en las redes, donde muchos cuestionan la pareja: "Nooo, no me gusta, los amo a los dos, pero no se si esa imagen la voy a poder superar. Es que tengo una imagen de un cariño paternal de él hacia ella, no me los imagino besándose", escribió una seguidora.



Y se generó una inesperada polémica entre los que destacan que son grandes actores y quienes no pueden borrarse la imagen de la familia Argento por el otro. "Si también me pasa lo mismo no los podría ver de otra manera... Igual, me la veía venir", respondió otra. "Noooooo. Qué fea imagen. Los dos son buenos actores... pero para mí en esta imagen veo a Pepe Argento besando a su hija", escribió alguien más. "Me da escalofríos esta imagen, es como si estuviera besando a su hija, no me los imagino besándose", explotó otra, según reproduce Clarín.