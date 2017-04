Roger Waters: "Trump es un glotón en busca de amor para sí mismo"

Una semana después de las elecciones del año pasado en Estados Unidos, Barack Obama dio un discurso en el que arremetió contra el nacionalismo "construido alrededor de un 'nosotros' y un 'ellos'". Fue una frase que resonó en Roger Waters, y no sólo porque él había co-compuesto una canción llamada "Us and Them" cuando estaba en Pink Floyd."Es porque estoy de acuerdo con Obama", dice Waters, quien está trabajando en un disco nuevo en un estudio de grabación en Nueva York. "No hay 'nosotros' y 'ellos'; es una ilusión. Somos todos seres humanos y todos tenemos la responsabilidad de apoyarnos y de descubrir maneras de arrancarles el poder a esos muy, muy pocos que controlan el dinero y las propiedades."Esa idea de que estamos todos juntos es uno de los temas que más va a destacar el antiguo cantante y bajista de Pink Floyd en su próxima gira por estadios techados, también llamada Us + Them, que arranca un tramo por Norteamérica en mayo. Prometió un espectáculo a la altura de su exitosa gira The Wall, e incluirá una mezcla de canciones viejas y algunas de las nuevas, puesto que la gira coincide con el lanzamiento de un nuevo disco solista de Waters, Is This the Life We Really Want?, que él dice que también se ocupa de conceptos similares a los de la gira.-¿Por qué creés que se instaló esa idea de "nosotros" contra "ellos"?La pelea siempre fue por plata. Casi todo el mundo piensa que es por la ideología. Te dicen: "Bueno, es por Oriente Medio", "Es por los musulmanes y la yihad", "Es por el terrorismo". Y no, no es por eso. Es por dinero. La guerra es enormemente rentable. Así que siempre hay una intención de promover y mantener ese estado de guerra.-¿Cómo ves la posibilidad de una guerra en la actualidad?Desde que Trump está en el poder, dice que, más allá del hecho de que Estados Unidos tenga un ejército muchísimo más grande que el del resto del mundo, quiere gastar todavía más de tus recursos -y de los míos, porque yo pago impuestos en Estados Unidos- para crear un Ejército, una Fuerza Aérea y una Marina más grandes. La idea es generar más conflictos alrededor del mundo, porque eso genera negocios, y lo único que le importa a Donald es eso: quiere dictarle su visión al resto del mundo. Y va a intentarlo hasta que la resistencia pueda sacarlo de la presidencia.-¿Cuánto de todo eso hay en tu nuevo disco y en la gira Us+Them?Siempre escribí sobre una sola cosa: el hecho de que nosotros, como seres humanos, tenemos una responsabilidad el uno con el otro, y es importante que empaticemos, que organicemos la sociedad para que todos seamos más felices. La vida que realmente queremos es una vida en la que podamos pegar la educación de nuestros hijos, para que ellos y nuestros nietos puedan aspirar a vidas más productivas, menos agresivas, menos competitivas, menos arrogantes, menos nacionalistas, menos coloniales, menos supremacistas que las vidas que se nos fuerza a vivir ahora, controlados como estamos por unos pocos.-Suena como demasiado para meter en un show de dos horas y media...Bueno, sí... Lo que hacemos sigue siendo rock & roll, pero todo esto nos importa de verdad. Y va a haber gente a la que no le guste, porque voy a atacar a Trump.-Un buen ejemplo de cómo lográs eso con material viejo es la performance que hiciste de "Pigs (Three Different Ones)" en Ciudad de México.La primera estrofa le queda perfecto a Trump: "Un hombre grande, un hombre cerdo/Ja ja, sos una farsa". Y también esa parte de: "En la mina de cerdos", y "Una mancha de cerdo en tu mentón gordo". El tema habla de la glotonería, y Trump es un glotón en busca de amor para sí mismo. También es un ignorante y una persona profundamente insensible.-Puede que te interese saber que vi a Trump entre el público de uno de tus conciertos de The Wall en el Madison Square Garden en 2010: se fue antes del segundo acto. Así que vio cómo subía el muro pero no cómo bajaba.[Risas]Bueno, bien. El simbolismo es interesante. Me alegra que me lo hayas dicho. No tenía idea de que había estado ahí.-Hace un par de años, estabas trabajando en un radioteatro que contaba la historia de un hombre y su nieta que investigaban cómo se mataban niños en otras partes del mundo. ¿En qué quedó eso?Hay dos o tres canciones que fueron a parar al disco nuevo, pero estoy trabajando con Nigel Godrich, que produjo a Radiohead, y él me convenció de que esa idea teatral no tenía tanto sentido en un álbum de rock & roll como el que estamos haciendo. De todos modos, las dos cosas hablan de cuestiones similares, pero es cierto que el disco es mucho menos lineal que lo que hubiera sido el radioteatro.-¿Se puede decir que Is This the Life We Really Want? será un disco conceptual?Sí, absolutamente.-Antes de The Wall, dijiste que pensabas que ése sería tu último gran tour. ¿Qué te hace seguir queriendo salir de gira?La sensación de comunidad que se da en los shows. Tanto en la gira de The Wall como en las que hice antes, me di cuenta de que la gente se conecta con mi música de una manera muy real. De todos modos, tengo la sospecha de que ésta sí puede ser la última, porque me estoy poniendo viejo. Pero la verdad es que es adictivo. Fuente: Rolling Stone