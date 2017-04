La terapia que le salvó la vida a Andrea Rincón

Andrea Rincón (32) supera día a día sus adicciones y se muestra recuperada tras su última recaída que la mantuvo internada en una clínica psiquiátrica y alejada de los medios.



Ya recompuesta, la actriz sigue dan pasos importantes para sanarse y en este marco comenzó una interesante terapia. "Hace unos meses comencé a realizar "Inteligencia Emocional con Caballos" y me cambió la vida. El primer día fue terrible. El caballo es como un espejo y reacciona cómo reaccionan los demás ante uno. Vengo haciendo mucha terapia y había cosas mías que ya conocía pero es increíble cómo reaccionan los caballos ante lo que uno desconoce de sí mismo. Me encontré tratando cosas que me sucedieron durante los ejercicios con ellos. Los caballos me salvaron la vida", reveló en Caras.



"Estoy muy lejos de lo que era. Me he castigado mucho pero hoy me doy amor. Estoy con gente que valora mi trabajo, mi esfuerzo y la atención que tengo para con los demás. Soy una persona muy atenta y cariñosa. Doy mucho y nunca creí que se devolviera eso. Hoy siento que todas mis relaciones son recíprocas. Al estar parada en otro lugar se me acerca otro tipo de gente; personas mucho más nobles. Las consecuencias de mis acciones son otras y mi capital a nivel humano es distinto", agregó.



En paralelo de su recuperación, Rincón continúa grabando "Un Gallo para Esculapio", el nuevo unitario de "Underground" que llegará a "Telefe" a mediados de año. "Compartir elenco con Luis Brandoni y Peter Lanzani es un privilegio. Aprendo todos los días de ellos. Es un programa muy fuerte que va a dar mucho que hablar. La dirección es de Bruno Stagnaro y el libro es de Ariel Staltari. ¡Más no puedo pedir!", completó.