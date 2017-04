Candela Ruggeri confesó que ama a un actor: Le envió un mensaje privado

? @valero_rioja ? A post shared by J A V I E R R E Y (@javierrrey) on Mar 7, 2017 at 7:19am PST

Luego de varios rumores que la involucraron con diferentes famosos, entre los que se encontraban Alfonso y el Pollo Álvarez, Candela Ruggeri sigue soltera aunque confesó haberle mandado un mensaje privado por Instagram a un actor que "amaba"."Mandé un mensaje. Lo conozco, es de una serie que estoy mirando y lo amo", admitió la modelo sin evitar ponerse colorada y detalló: "Es un español, es un caño, pero no contestó. Le mandé, fue hace poco, en el cumple".El hombre en cuestión es Javier Rey, protagonista de la serie Velvet y tiene 270 mil seguidores en su cuenta de la red social.Al ser consultada sobre si solo le había mandado un "feliz cumpleaños", entre risas admitió: "No, le puse un par de cositas más", aunque no quiso decir qué."Le dije que me gustaba un poco. No le mandé foto me muero. Dije 'una semana límite, si no llega a contestar va todo, foto, videíto', aseguró en Listo lo dije y finalizó: "Yo creo que algo voy a lograr".