Jimena Barón derrochó sensualidad con sus provocadoras fotos

Foto 1/6 Foto 2/6 Foto 3/6 Foto 4/6 Foto 5/6 Foto 6/6

¡No puede estar más linda! A pocos días de confesar que está comenzando un romance con Juan Martín del Potro (28), Jimena Barón (29) volvió a despertar suspiros entre sus seguidores tras publicar fotos mega sensuales en su cuenta de Instagram.



Con un body rojo súper escotado, jean ajustado y gafas, por un lado, con una guitarra con la que posó ¿desnuda?, por otro, y una más vistiendo una remera de redes; la actriz superó los 350 mil "me gusta" entre las últimas postales que figuran en su muro.



Además, sus seguidores no pararon de escribirle piropos e intermenables mensajes admirando su belleza: "Tan divina siempre", "No da más de linda" y "¡¡¡Sos hermosa, Jime!!!", son algunos de los post que le dejaron sus fans.



El gran presente en su carrera también se ve reflejado en el plano de lo sentimental, tal como lo contó ella misma, días atrás, al hablar del tenista: "Intento, esta vez, cuidar mi vida privada, ese es un poco el motivo. Está todo bien, estoy contenta. Estoy bien, vamos a ver qué pasa. Juan Martín y Morrison se conocen. Ya son amigos. Morrison es el hombre más importante de mi vida, y el otro es un amor", había expresado en El Diario de Mariana.