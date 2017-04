Los Pericos: "En 30 años, nunca paramos"

Este año para Los Pericos comenzó con todo. Aunque nunca dejaron de tocar y tiene una agenda apretada de conciertos afuera del país y por el interior, el 2017 es especial. No solo porque vienen con un nuevo disco en la mano, si no porque celebran sus 30 años de historia.



La última vez que pisaron un estudio de grabación para armar un disco fue en 2010 con "Pericos & Friends". Desde hace seis años, la banda liderada por Juanchi Baleirón no sorprendía con nuevas canciones y desde fines del año pasado sorprendió con "Soundamérica", un álbum que reúne el sonido auténtico de Los Pericos.



Los Pericos parecen renacer, de la mano de décimo sexto disco de estudio, que tiene como corte de difusión "Anónimos", junto a la cantante mexicana Carla Morrison.



-Llegan con nuevo disco...



-Sí, discazo. Se llama "Soundamérica" y salió el año pasado, después de mucho tiempo. Pasaron tantos años que parece el primer disco en un punto. Cambiaron muchas cosas artísticas y de la vida nuestra. Crecimos, viajamos mucho. Y este disco refleja un momento lindo.

La composición fue colectiva. Empezamos desde cero, a componer todos juntos en la sala de ensayo. Desde pequeñas ideas, terminaron siendo canciones, 13 en total.



-¿Cómo surgió la participación de Carla en el disco?



-El año pasado estábamos de gira por México, donde tocamos en el festival Pal Norte. Compartimos escenario con ella y ahí surgió la idea de grabar.



Elegimos la canción y se re copó, porque de chica nos escuchaba; sus hermanos eran fans nuestros. Le mandamos el material y hubo mucha conexión. Y hoy es el tema más representativo del disco y es el corte de difusión.

-Están cumpliendo 30 años y todo lo que cambió en estos años. Del casete al CD. Y del disco a medir todo por las visitas en Youtube o Spotify.



-Sí, es adaptarte a la forma con que la gente escucha música y la forma de evaluar todo de forma directa. Además te da una pauta de cómo van las cosas y te ayuda. Todo lo que era muy difuso, ahora lo tenés al alcance.



Lo mismo con los discos; hoy no se venden como antes, salvo el vinilo que me parece genial, pero no deja de ser un juguete de adulto. Me parece que toda la tecnología de hoy es genial. Desde el hecho de poder grabar un disco en tu casa y luego difundirlo sin mucho esfuerzo.



-¿Por qué el título del disco?



-Es un juego de palabras. Es un poco lo que nos pasa, que viajamos. Siempre hacemos juegos de palabras, Yerba buena, Pampa Reggae? reflejar un juego de palabras en español e inglés es lo que te pasa cuando viajas. De hecho el arte de tapa es un arte callejero real.

Lo hizo un artista que se llama Federico Minuchín, es un arte hecho con stencil. Y ese arte evoca muchas cosas nuestras y también se plasmó en una pared, en la casa de Horacio (Avendaño). Nuestro saxofonista, que falleció hace unos años. Y justo hablamos con su compañera y le propusimos la idea de hacerlo en su casa.



Y nos emocionamos todos y le dedicamos el disco a Horacio. En el dibujo hay un saxo, es re lindo el cierre que tuvo; se hizo la tapa en su casa y se lo dedicamos al Negro, que lo extrañamos pero está siempre con nosotros.



-Es una banda que tuvo muchos cambios en estas tres décadas...



-Definitivamente ese es el mensaje. Además nunca paramos, es la realidad. Lo mismo cuando reestructuramos la parte vocal de la banda, fueron un par de meses y seguimos.



Ahí también hubo un mensaje: "Acá estamos. Fue siempre así y eso somos ahora". Y estos 30 años es alegría, es celebrar todas las cosas que pasaron, buenas y malas, como en la vida. Ahora vamos a hacer un año importante de festejos. Hicimos en el Cosquín Rock tres noches y cada noche una década, con invitados.



Después de esto vamos a grabar un DVD en vivo en México. Es nuestro primer DVD porque no tenemos en treinta años un material así. Además vamos a hacer una muestra fotográfica, de los 30 años de Pericos en Buenos Aires. Eso seguramente va a ser itinerante. Y en julio tenemos un concierto gratis en el Central Park. Es la primera vez que vamos a tocar ahí.



-Una buena manera de cerrar la celebración



-Vamos a seguir. Después que salga el disco en vivo, va a traer ruido y seguiremos con la gira. Seguro se va a prolongar. Tenemos una gira por México y estamos muy contentos de continuar el festejo y seguir vigentes. Porque tenemos un disco nuevo y eso es importante.

Estar activo y renovar tu carnet de compositor y renovar el repertorio, es digno y necesario. No solo festejarlo por la historia, si no por lo que se viene.



