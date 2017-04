Federico Bal le exigió a Barbie y Nazarena Vélez que se disculpen por injurias

Federico Bal, quien fue sobreseído en la causa por lesiones que le inició Barbie Vélez, le exigió a su exnovia y a su madre, Nazarena, disculpas públicas por las acusaciones que le hicieron en los medios y no pudieron constatar en la Jusitica.



"Tengo toda la vida para demostrar que las cosas que dijeron de mí son mentira", comentó hoy Bal, en declaraciones a América TV, y añadó: "Quiero que me disculpen por lo que dijeron. Y pienso ir hasta las últimas consecuencias".



También descartó de plano su supuesta animosidad con el Pollo Alvares, quien fue señalado por haber mantenido una relación con Laurita Fernández. "No tengo relación con él. No la tuve nunca. No sé por qué se habla de ellos", disparó.



"Si pasó algo o no pasó. Yo creo en lo que me dice Laurita, que nunca tuvieron nada. Sobre lo que dice Bam Bam sobre mis encuentros en el verano con Flor Marcasoli, se ve que sabe más de mi vida que yo", ironizó el actor.



Finalmente, le salió al cruce a los rumores que aseguran que su madre, Carmen Barbieri, no está contenta con su relación con Laurita Fernández. "Mi mamá a Laurita la quiere y la admira. A ella le gusta que yo sea feliz", concluyó.