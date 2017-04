El marido de marido de Zulemita Menem fue víctima de un violento robo

Miguel Angel López, marido de Zulemita Menem, sufrió este viernes un violento robo cuando estaba por entrar a comprar en una en panadería del barrio porteño de Belgrano.



El hombre viajaba solo en su camioneta y bajó de ésta en la puerta del comercio, ubicado en Luis María Campos al 1500, cuando fue interceptado por dos hombres que llegaron en una moto tipo scooter y le robaron su reloj "Rolex". Según contó Zulemita Menem, uno de los asaltantes se le fue encima y le pidió dinero y sus pertenencias, pero López intentó defenderse y ambos comenzaron a forcejear.



Cuando el otro ladrón, que estaba arriba de la moto, vio la pelea entre su cómplice y el marido de Menem, disparó al aire. Fue ahí cuando López abandonó todo intento de resistencia, les entregó dinero y su reloj y los asaltantes huyeron hacia la zona de las Barrancas de Belgrano. "La sacó barata", comentó Zulemita Menem, en declaraciones a la prensa.



De acuerdo al relato de Zulemita, su marido no sufrió heridas de gravedad; "sólo unos rasguños y dolores en el cuello", aclaró la hija del ex Presidente Carlos Saúl Menem. "Miguel se bajó en una panadería para comprar una torta y lo agarraron en la puerta. Se forcejeó con una de las personas cuando le empezó a pedir las cosas. El se las dio pero el otro empezó a tirar tiros. Gracias a dios no pasó a mayores y no hay ningún herido", relató a la prensa, y aclaró que "Miguel está bien, un poco arañado. Le duele todo el cuello, se forcejeó con el delincuente".



Menem contó que ella estaba llegando en otro auto a la panadería. Y que había hablado minutos antes con su marido. "Es una pena porque veníamos atrás con los chicos míos. Miguel estaba solo en la camioneta, me llama para preguntarme qué quería comprar, yo llegaba y a los dos minutos me llama y me dice 'me acaban de asaltar'", contó Zulemita, quien además confesó que es la segunda vez que son víctimas de un robo de estas características.



"La panadería estaba llena. El que se quedó en la moto empezó a tirar tiros. Miguel dejó de pelear cuando escuchó el tiro y entregó el reloj", agregó Menem y advirtió: "Calculo que podría identificarlos, tendrán unos 30 años. Uno era más grandote que Miguel, que ya es grandote. El otro tenía bigotes. Salieron para Barrancas de Belgrano".



Zulemita lamentó el episodio y dijo que su marido "la sacó barata, y también quienes estaban en la panadería". Además, consideró sobre la situación de inseguridad: "Es un momento feo. Y es duro, es lo que se está viviendo. Ojalá que este Gobierno maneja las cosas con mano más dura".