Transformers mostró un nuevo avance: Optimus conoce a su creadora

El 23 de junio de 2017 se estrenará en los formatos en 3D, RealD 3D, IMAX 3D y 2D el filme "Transformers: El último caballero", la quinta entrega de la saga "Transformers", que pretende ser una de las películas más dramáticas y emocionantes del año. Así lo hace prometer su primer avance.Los actores Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Isabela Moner, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro, Jerrod Carmichael participarán en esta cinta de fantasía y acción. El veterano Anthony Hopkins es el gran talento que se une al elenco.Con Optimus Prime desaparecido, una batalla por la supervivencia ha comenzado entre la raza humana y los Transformers.Cade Yeager forma una alianza poco probable que consiste en sí mismo, Bumblebee, un Lord Inglés y una profesora de Oxford para saber por qué los Transformers siguen llegando a la Tierra.En la repentina traición de Optimus Prime, los humanos no tienen otra opción que hacer un trato con Megatron.El cineasta Michael Bay regresa a la silla de director para esta cinta. En una entrevista, el experimentado actor Hopkins solo tuvo palabras halagadoras para él."Este tipo es un genio, realmente lo es. Es igual que Oliver Stone, Spielberg o Scorsese. Brillantes. Genios todos ellos. Él es un genio", le afirmó hace pocos días a "Yahoo Movies"."Él me contó todo el trabajo que hizo con los robots de Transformers, cómo los redefinió y fue con el equipo de efectos visuales, los diseñaron y tomaron todos los detalles sobre la luz el metal y todo eso. Me dijo todo eso durante el desayuno antes de comenzar a filmar", añadió.