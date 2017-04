Carla Rebecchi la capitana de las "Leonas" que dejó todo para ser madre

Datos Leoninos

Un homenaje, una despedida

¿Qué es lo que más desea una jugadora de elite una vez que ya ganó todo? ¿Qué es lo que la motiva para seguir adelante? ¿Qué es lo que la hace dudar? Carla Rebecchi ya se hizo todos estos cuestionamientos cuando era la figura, capitana y goleadora de Las Leonas. Había algo en su interior que la hacía pensar que su ciclo estaba cumplido en el equipo argentino de hockey. No era su vigencia. No era su profesionalismo. Era un deseo mucho más profundo. Eran sus ganas de ser madre.Su último partido fue el 19 de febrero ante Nueva Zelanda. Ese día decidió decir adiós, o hasta luego. Sus enseñanzas quedarán para siempre en el seleccionado. Sus compañeras aprendieron de esta excelente deportista que está en lo más alto del hockey argentino.¿Por qué tomaste la decisión de dejar la Selección argentina pese a que todavía estabas en plenitud?"La verdad es que tomé la decisión en las vacaciones de verano porque fue algo que sentí. Fueron muchos años dedicada a lo mismo y la verdad es que tengo ganas de formar familia y hacer otras cosas"¿Qué es lo que más vas a extrañar?"Van a ser esos momentos antes de entrar a la cancha. Ponerme la camiseta y salir a competir. Hoy no extraño tanto la rutina de los entrenamientos, aunque sé que más adelante voy a retomar porque es lo que hice toda mi vida".¿Qué creés que les dejás a Las Leonas?"Siempre intenté transmitir la entrega por la camiseta y el "dejar todo" en cada partido y en cada entrenamiento. También espero haber transmitido los valores esenciales de la vida, esos que algunas vez me inculcaron las chicas mayores cuando recién empezaba".¿Cómo ves el recambio generacional? ¿Hay potencial?"Creo que hay un montón de buenas jugadoras, pero es verdad que son jóvenes y les falta tiempo para ganar experiencia. Argentina tiene muchísimas jugadoras y creo que siempre va a ser competitiva. Es verdad que esta es una etapa de recambio, pero me parece que el equipo se va a mantener en los puestos de elite".¿Te interesaría seguir ligada al equipo nacional de alguna manera?"La idea es seguir vinculada al hockey desde la enseñanza. Ahora con Jorge (su marido, exintegrante del la Selección nacional de Hockey masculino) vamos a arrancar con una escuelita y quizás siga vinculada a mi club. No tengo intenciones de tener un puesto dirigencial en este momento, aunque no lo descarto a futuro".¿Qué significa el hockey en tu vida y que les recomendás a los padres que hoy dudan en llevar a los chicos a un club?"El hockey es todo en mi vida. Es mi pasión y lo que más disfruto hacer. A los padres, les digo que lleven a los chicos a hacer deporte. El hecho de poder compartir, pertenecer a un grupo de amigos, a un club es algo muy lindo y hay que aprovecharlo".Carla Rebecchi tiene un promedio de gol altísimo en la Selección argentina de hockey. Jugó 290 partidos internacionales y anotó 153 tantos. Casi medio gol por partido. Un récord que hasta el propio Lionel Messi envidiaría.En su carrera ganó muchísimos títulos: seis en el Champions Trophy; tres mundiales disputados con un oro, dos bronces y el premio a la mejor jugadora junior en Madrid 2006; y tres Juegos Olímpicos con una medalla de bronce en Beijing 2008 y una plateada en Londres 2012.El sábado 15 de abril, de 11 a 17, se llevará a cabo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club un evento especial, la despedida a Carla Rebecchi.La cancha de polvo de ladrillo se vestirá de césped sintético, y entre las actividades, se jugarán durante partidos 3 contra 3, entre todas las chicas de 9 a 16 años que quieran inscribirse. El equipo que resulte finalista jugará contra Carla Rebecchi y dos Leonas más. Para cerrar, habrá un partido 5 contra 5 que será jugado por Leonas y ex Leonas.Todo lo recaudado con las entradas será donado a la Fundación "Uniendo Caminos", una ONG que nació hace 15 años. Su trabajo se orienta a que los niños, jóvenes y adultos de bajos recursos, que viven en áreas de alta vulnerabilidad, terminen la escuela y puedan concretar su proyecto de vida.Asimismo, se solicita llevar una bebida o alimento no perecedero como donación. Fuente: (TN).-