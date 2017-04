Cristiano Ronaldo y unos sugerentes "likes" a la "rubia del clima"

Gracias por invitarme a @theoneclubsm la pase genial ???? ! Mi look @look_vogue @bel_publicidad Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 9 de Abr de 2017 a la(s) 1:08 PDT

Cristiano Ronaldo se encuentra actualmente en pareja con Georgina Rodríguez; sin embargo, tanto la prensa portuguesa como la española tomaron nota de un sugerente accionar del delantero del Real Madrid en las redes sociales: le puso "like" a algunas fotos de María Sol Pérez.La presentadora del clima en Sportia, programa que se emite por TyC Sports, que fue vinculada sentimentalmente en los últimos días con Lucas Alario, atacante de River, habría despertado interés en el luso.Ante esto, la joven modelo se mostró sorprendida al ver la noticia en el noticiero en el que participa y aseguró que CR7 no la sigue en Instagram; aunque conjeturó que puede ser "stalkeada" por el futbolista."Se le habrá escapado un like, puede pasar", soltó con una sonrisa María Sol Pérez para intentar minimizar lo acontecido y dar por finalizada la noticia.