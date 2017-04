La entrerriana Carla Pereyra posa por primera vez con su hija Francesca

Buenos Dias!!! Desde mi Argentina y a disfrutar del super dia de sol en familia!! #francescaConSusAbuelos #QueNoSePierdanLasRaices Una publicación compartida de CarlaPereyra (@carla.pereyra15) el 20 de Mar de 2017 a la(s) 5:47 PDT

La semana pasada, la modelo protagonizó una sesión de fotos en su hogar, ubicado en Portezuelo de Alarcón, a 43 kilómetros de Madrid. Además de hacer posados con diferentes oufits, Carla se animó a compartir shooting con su bebé de seis meses. "Francesca empezó a comer, así que se volvió parte de mi", señala.La maternidad le sienta bien. "¿La verdad? Todo es gracias a Francesca [su bebé de seis meses], que es muy buena y se porta súper. La llevo conmigo a todas partes, excepto cuando es de noche", dice Carla Pereyra (30). Y aclara: "Sí, tengo una persona que me ayuda, pero eso no impide que mi hija sea mi mejor compañera. Cuando desfilé para Custo Barcelona, en Sevilla, estuvo conmigo en el backstage. Y a cada casting que voy [para marcas y campañas en el extranjero], también me acompaña".Así, la mujer de Diego Simeone (46), que se convirtió en madre por primera vez el pasado 29 de septiembre, puede mantener vivo su espíritu inquieto.Es más, la semana pasada, la modelo participó de una sesión de fotos en su casa, en las afueras de Madrid, y sumó en algunas tomas a su beba, que demostró que ella también tiene feeling con los flashes. "Posar con 'France' es algo que nunca había hecho, pero este fue un pedido especial de una amiga que está terminando la carrera de fotografía", explicó.Como dijo Carla, sólo deja a su "heredera" al cuidado de la nanny cuando, por la noche, tiene algún compromiso imposible de postergar. Como el martes 4, cuando fue una de las invitadas de honor al Global Gift, una gala solidaria organizada por las actrices Eva Longoria y María Bravo. "A Eva la conocí hace dos años en Marbella. Teníamos una buena relación, pero el día de la gala pude conocerla más. Y a su marido [Pepe Bastón]también. Diego no me pudo acompañar porque estaba en pleno partido [que ganó frente al Real Sociedad]pero si puedo apoyar una buena causa, no me lo pierdo por nada", explicó. Fuente: (Hola!).-