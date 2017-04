Condenan a 8 años de prisión a ex saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs

Ignacio Alfredo Pardo (52), alias "Naco Goldfinger", ex saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs, fue condenado a ocho años de prisión como líder de una banda que en agosto de 2015 cometió un violento asalto a la contadora de un restaurante de la localidad bonaerense de San Isidro.

El músico lideraba una banda que en agosto del año pasado cometió un violento asalto a una empleada de un exclusivo restaurante de la localidad bonaerense de San Isidro, donde robaron más de 80.000 pesos con la complicidad de uno de los parrilleros del negocio, que confesó haber sido el "entregador".



La condena fue impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de San Isidro, en un juicio realizado por un único magistrado, en este caso la jueza Débora Ramírez, como sucede con los casos en los que la pena no excede los 15 años de prisión.

En su alegato, el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari, quien no sólo llevó adelante el juicio sino que además fue quien estuvo a cargo de la instrucción y logró hace dos años la detención de "Naco", dijo que Pardo era el "jefe de un clan criminal" y solicitó para él una condena de nueve años de cárcel, uno más que la pena a la que fue sentenciado.



Al elevar a juicio la causa, el fiscal Ferrari destacó que Pardo tenía un "rol estelar" ya que "a través de las jugosas escuchas telefónicas" se pudo establecer que "en todo momento se encargaba de coordinar y planificar los eventuales despojos que el clan criminal perpetraría".



La jueza Ramírez consideró a Pardo coautor de los delitos de "robo calificado por haber sido cometido en lugar poblado, privación ilegal de la libertad calificada y encubrimiento agravado por su ánimo de lucro y su habitualidad, reiterado en tres hechos", ya que al ser detenido, el ex Cadillcs tenía en su poder autos robados, algunos de los cuales fueron los utilizados en el asalto.

Además de Pardo, hubo otras cuatro condenadas: ocho años de prisión para Cristian Emanuel Salinas (27), seis años y medio para José Lino Figueroa (55), cinco años para Leandro Gabriel Ibarra (31) y tres años, pero de ejecución condicional, para Jonathan Javier Olmedo (23).