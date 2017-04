"Me divierte el juego de la provocación", dice una actriz tras separarse

Foto 1/7 Foto 2/7 Foto 3/7 Foto 4/7 Foto 5/7 Foto 6/7 Foto 7/7

A dos días del estreno del estreno de la obra teatral Sugar en el Lola Membrives de calle Corrientes, la bailarina y actriz Griselda Siciliani se animó a un destape total con la revista Gente. Y no precisamente por su producción de fotos sensual, sino por todos los temas que tocó a calzón quitado.



-Te desnudás sin culpa, criás sin culpa, amás sin culpa...

-Intento vivir creyendo que la culpa es sólo un fantasma. Aunque a veces asuste, no existe.



-¿También desamás sin culpa?

-Es que el amor es movimiento constante, elección diaria. De eso se trata.



-¿Fue así con Adrián Suar?

-Gracias a Dios estuve con alguien con personalidad y egos suficientes como para estar atento a esas cosas. Tampoco él permitiría aburguesarse en una relación. En ese sentido somos muy valientes. Los motivos de la separación no son raros pero no voy a revelarlos porque esta intimidad no me incumbe sólo a mi. Pero nadie se equivoca al terminar una relación. La pifia el que lastima, el que arriesga jamás.



Respecto a un nuevo rumbo amoroso comentó: "¡Soy soltera! Todo un mundo que había olvidado. Todavía no se dónde pisar. Ya superé el momento de 'no quiero ver a nadie'. Sé que vengo de una linda experiencia porque la separación no me desencantó. Me gustan mucho los hombres y el enamoramiento".



Y en cuanto a los romances inventados o próximos a inventar recordó: "Y con Esteban (Lamothe) me dolió tanto... Inhibió nuestra amistad, la que teníamos antes de Educando a Nina y la que tendremos siempre incluso con Juli (Zylberberg), porque lo adoro".

Por último, sobre su fuerte sensualidad que traspasa las pantallas 2.0, de televisión y del escenario, confesó: "Nuestro trabajo es la vanidad. Y yo aprendí a divertirme con ella. Conozco y amor mi cuerpo. Le pido y le doy mucho. Me divierte el juego de la imagen, de la provocación. Así soy, visceral y bataclana". Fuente: Gente