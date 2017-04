Los consejos de una explosiva rubia para Nai Awada en el Bailando

Foto 1/9 Foto 2/9 Foto 3/9 Foto 4/9 Foto 5/9 Foto 6/9 Foto 7/9 Foto 8/9 Foto 9/9

Nai Awada, hija del actor Alejandro Awada y sobrina de Juliana Awada, podría ser una de las grandes atracciones de la pista de Bailando por un Sueño 2017.

Es la sobrina del presidente Macri aunque a ella no le guste y que las diferencias ideológicas con la Primera dama son de público conocimiento y, de seguro, una carta fuerte a jugar en la pista para ganarse un pase a la final.



Pero como su historia familiar no es suficiente, Ailén Bechara -"la desconocida" que llegó a Bailando y se convirtió en la gran revelación de la temporada- le dio algunos consejitos muy útiles para permanecer (y destacarse) en el certamen.



1. "El tema es ser uno mismo".

2. "No agarrártela con los periodistas porque uno vive del medio. Hay que ser amable con la prensa".

3. "No creértela. No creer que sos superior".



Luego, Ailén la incentivó a que aprovecha su historia familiar: "La que puede puede ¿A quién no le gustaría ser la sobrina del Presidente?", y agregó: "Está bien que aproveche todo y haga su juego con sus diferencias con la tía" ¿Tomaste nota Nai? Estos tips están certificado por la subcampeona. Fuente: El Trece