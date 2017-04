Maxi López: "Estoy seguro que Wanda filtró la foto para crear conflicto"

Espectáculos Tremenda bomba de Maxi López para burlarse de sus enemigos

En medio de cambios en la Selección Nacional de fútbol, se volvió viral una imagen publicada desde una supuesta cuenta de Instagram de Máxi López.En la foto se puede ver al jugador del Torino abrazado a Lionel Messi y Javier Mascherano, dos hombres importantes de la "albiceleste". Hasta ahí todo bien. La polémica se dió por el agresivo epígrafe que hacía referencia a la no convocatoria de Mauro Icardi."No tengo Instagram, no tengo Twitter y no tengo Facebook. Cuando vi todo lo que se había armado me puse mal. Yo no me expreso por ahí. Mi vida, mi familia, mis pensamientos los tengo para mí, lo tengo reservado", señaló el rubio.Al detallar el contexto de la imagen, Maxi apuntó directo contra su ex mujer, Wanda Nara: "Todo el quilombo que se armó está planeado. Mis hijos me habían pedido ir a ver el partido entre la Juve y el Barcelona y yo les expliqué que no podía ir, por eso arreglé para ir a un entrenamiento. Durante toda esa semana mi ex mujer me mandó mensajes para que no les falle a los chicos, pero el día del encuentro y a último momento cuando yo ya estaba allá, fue ella quien no los llevó", expresó.Y fundamentó su acusación: "Durante mi visita los jugadores me firmaron la camiseta para que se la lleve a mis hijos y yo le mandé la foto a ella para que se las muestre a los chicos. Sólo la tenía yo y mi ex mujer, estoy seguro de que la publicó ella para que se genere algo mediático".