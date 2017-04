Desde la conflictiva separación de Federico Bal, a Bárbara Vélez se la relacionó con el tenista Germán Sciacca y luego con Diego Schwartzman. Últimamente, el polista, Polo Pieres, el conductor Pollo Álvarez y, el más reciente, el futbolista uruguayo Joaquín Viera. Ambos fueron a la entrega de los Premios Iris, evento que se llevó a cabo en Montevideo y lugar donde se cruzaron y dónde habría nacido este amor a primera vista.Sin embargo, pese a que no son pocos los que le dan crédito a este romance, Barbie aduce estar sola."Estoy tratando de que mi próximo novio no sean tan conocido, que no esté tan expuesto. Digamos de un perfil más tranquilo. Si bien esto no lo podes planear, porque el amor te pasa, me gustaría que se dé así. No quiero que se acerquen por mi profesión, por mi trabajo, sino por quien soy".