El coqueteo entre dos morochas que terminó en un fuerte cruce

Naiara Awada lanzó hace unos días en las redes sociales: "Hoy me le declaré a Belén Etchart". La impactante frase causó revuelo pero la joven actriz dijo que se trataba de una campaña contra la homofobia y aseguró que "no le gustan las mujeres".La ex "Gran Hermano", por su parte, publicó parte de la conversación que mantuvieron por Instagram. Esto no le cayó del todo bien a Nai Awada y disparó contra la morocha: "Se cuelga de mi".Belén no se quedó callada y le retrucó a Awada: "La que empezó fue ella, yo me lo tomé a chiste. Después inventó lo de la campaña contra la homofobia, que claramente se contradice porque me siguió escribiendo. Además, me manda audios diciéndome '¡Ay soy la sobrina del Presidente!'". Y agregó: "Yo nunca me colgué de nadie".Luego contó a Diario Show cómo se sucedieron los hechos: "Me mandó un mensaje por Instagram y tuiteó 'me la encaré a Belén' o algo así. Después como se lo tomó a chiste y me pareció gracioso a mi también, yo mandé un pedacito de la conversación. Realmente fue cómico que me quiera dejar un papelito con un corazón y su número de teléfono. No sé por qué lo hizo, si fue por prensa o por qué".Sobre el final, Belén puso un paño frío a la situación. "Está experimentando. También es porque está arrancando y le copó el tema de la cámara. Me lo tomo con humor", concluyó.