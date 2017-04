Magui Bravi habló de la cirugía en su nariz y de Adrián Suar

Mala Una publicación compartida de Magui Bravi ? (@maggiebravi) el 9 de Abr de 2017 a la(s) 6:22 PDT

La presentación de Bollywood, el próximo gran espectáculo de José María Muscari, mostró a Magui Bravi (29) con un cambio en su imagen: la nariz de la bailarina, que será la encargada de las coreografías del show, parecía mucho más perfilada. La subcampeona de Bailando 2012 confirmó que pasó por el quirófano y explicó el motivo, que va más allá de lo estético."Me hubiera gustado que pase desapercibido y que no se genere una cosa así. Tenía un tema respiratorio para resolver, un tema de salud, y por eso lo elegí al doctor Hernan Chinski, que fue quien me operó. Es una operación muy reciente, tiene 15 días y por eso fue muy fuerte que aparezcan fotos, no estaba para que salieran. Me las sacaron porque tenía que trabajar y no me las esperaba", aseguró Magui al sitio Ciudad.com. Además se mostró molesta por una versión lanzada en Intrusos, que indicaba que el retoque estético había sido una sugerencia de Adrián Suar (49), con quien se la relacionó sentimentalmente en diciembre del año pasado.-¿Qué problemas de salud tenías antes de la operación?-Me dificultaba respirar y es un tema que tendría que haber resuelto desde la época en que volaba (N de la R: Magui fue azafata) y nunca lo hice por falta de tiempo y porque me daba miedo. Obviamente hay un tema estético, se ve, yo no quería hacerlo y al final tomé la decisión. Cuando sos azafata te hacen un estudio general para ver si estás apto para volar, porque como es un trabajo insalubre en cierta manera, tenés que tener capacidades físicas perfectas para ayudar a alguna persona que tenga un problema de salud arriba del avión. Te hacen estudios bastante fuertes del cuerpo para ver si estás apto o no, y en varios me había salido que tenía un tema en la respiración. Y como en los vuelos hay menos aire, eso está comprobado, me decían que tenía que resolverlo.-¿Quedaste conforme con el resultado?-Si, estoy feliz. Salió perfecto. Tenía mucho miedo por la anestesia y porque no sabía cómo iba a quedar, pero por este tema médico que tenía que resolver, era importante. Estoy muy contenta con el resultado. Mi familia y mis amigos me acompañaron mucho, están felices y nadie se esperó esto que salió en todos lados. Era algo privado, mío.-Al ver tus fotos post operación, en tu rostro uno te sigue viendo a vos y me imagino que eso es importante para alguien que trabaja con su imagen. ¿Vos cómo te ves ahora?-Estoy igual. Fue un pedido al cirujano de que sea algo bastante sutil y de frente estoy igual. De costado sí hay un cambio, obviamente, pero la principal premisa era seguir sintiéndome que era yo misma.-¿Sentís que lo estético pesó en tu decisión? ¿Te pesó recibir en algún momento críticas por tu nariz o que eso fuera un límite en tu profesión?-Fue una decisión total y completamente mía. Sí me han criticado mucho durante mucho tiempo el tema de la nariz, pero también me la habían halagado mucho en su momento. Había gente de los dos bandos. Era más un tema mío, tenía ganas de sentirme mejor.-En Intrusos dijeron que Adrián Suar te había sugerido que te hicieras esta cirugía plástica-(Interrumpe) ¡No es cierto! Primero, no sé cómo se les puede ocurrir que a esta altura de la vida una mujer se puede cambiar algo de la cara a pedido de otra persona. Me pareció una idea descabellada que lo plantearan. De hecho, me lo contaron y dije '¡no es verdad! ¿cómo van a decir una cosa así?'. Y después, todo esto que inventaron me perjudica, porque hace tiempo que tengo ganas de trabajar en Pol-ka y de hecho hace poco fui a un casting para la próxima serie que va a hacer Julio Chávez, donde buscan actrices que bailen danza clásica. Yo fui al casting como cualquier otra chica, me encantó el proyecto y me encantaría ser parte. Dije: "¡Tengo que ir! ¿cómo no voy a ir?". No entiendo por qué dijeron una cosa así, me pareció muy loco. Raro. Todo esto me perjudica en lo laboral, eso es lo real.-Cuando en diciembre le preguntamos a Suar sobre el rumor de romance, además de desmentirlo nos dijo "no la conozco, nunca la vi". ¿Vos lo viste a él alguna vez en persona?-No lo conocía hasta hace un mes, cuando fui al casting para la miniserie, nos cruzamos en Pol-ka y nos saludamos. Fue la única vez que lo vi en mi vida.-¿Tanto trabajo y tantos proyectos te dejan un momento para el amor? ¿Estás de novia o conociendo a alguien?-Estoy sola, sin apuro y estoy bien así. Me mudé hace poco, había tomado esta decisión de solucionar el tema de mi nariz y fueron momento muy míos. Recién ahora puedo decir que estoy con ganas de estar en pareja o conocer a alguien.