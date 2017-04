"Suar no va a encontrar nariz como la mía porque no está hecha"

En los últimos días trascendió que Magui Bravi se habría operado la nariz por un expreso pedido de Adrián Suar, con quien en junio blanquearía una relación amorosa. Remontándonos en el tiempo, Griselda Siciliani también pasó por el quirófano antes de oficializar el romance y con esto se refuerzan las versiones que aseguran que el actor tendría cierta obseción con la nariz de sus mujeres.En este contexto quién no dudo en hablar del tema fue Araceli González y realizó picantes declaraciones. "Adrián, nariz como la mía no vas a encontrar porque la mía no está hecha", remarcó mirándo a la cámara de Intrusos. Luego contó que a su ex pareja le gustaba, de manera especial, su rostro: "De hecho lo que rogaba es que mi hijo sacara mi cara. ¡Adrián, no vas a encontrar otra igual como yo!".Finalmente cuando le preguntaron si Suar realmente está en pareja con la bailarina, ella contestó: "No estoy en su bragueta. Si esto es real, se lo va a decir a mi hijo".