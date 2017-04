La fallecida Carrie Fisher aparecerá en el Episodio IX de "Star Wars"

La actriz Carrie Fisher, fallecida el pasado 27 de diciembre, será parte del Episodio IX de la popular saga "Star Wars" en el reconocido rol de la princesa Leia Organa, confirmó su hermano Todd en una entrevista concedida al New York Daily News que reproducen hoy varios diarios estadounidenses.La presencia de Fisher en esta nueva entrega fue autorizada por su hija Billie Lourd, quien permitió a los directivos de Disney la utilización de las imágenes de su madre, explicó el hermano de la actriz fallecida."Los responsables de las películas harán grandes cosas para que vuelva. Ella es tan parte de esto como cualquier otra cosa y yo creo que su presencia ahora es incluso más poderosa que antes, como Obi Wan, que cuando el sable láser lo corta, se vuelve más poderoso. Yo siento que eso es lo que ha sucedido con Carrie. Y pienso que su legado debería continuar", dijo Fisher.Tal como se había anticipado al poco tiempo de su muerte, la imagen de la actriz no será reproducida de modo digital, sino que se empleará material de archivo, debido a la existencia de una gran cantidad de escenas que no fueron utilizadas en los dos últimos rodajes.Carrie Fisher murió a los 60 años, luego de haber sufrido un infarto mientras volaba hacia Estados Unidos desde Gran Bretaña, en donde había llevado a cabo una gira promocional.Un día después de su fallecimiento, murió su madre, la leyenda de Hollywood Debbie Reynolds, a causa de un accidente cerebrovascular.