Kämpfer confirmó su embarazo y publicó una foto acariciando su pancita

Acá en el fin de una jornada tan especial para mí. Y así me tienen mis compañeros, a puro mimo. No imaginan las ganas que tenía de compartir esta felicidad, la más plena y profunda; ni lo agradecida que estoy por tantos buenos deseos. Nos llegan. Nos abrazan. Nos hacen vibrar de emoción ???? Una publicación compartida de Agustina Kämpfer (@agustinakampfer) el 7 de Abr de 2017 a la(s) 4:04 PDT

Tras semanas de rumores y silencios, Agustina Kämpfer confirmó que espera un hijo de Agustín Badaracco, un chef argentino que vive en México. "Somos dos amigos que decidieron tener un hijo", dijo."Tengo muchas ganas de confirmarle que estoy llegando al tercer mes de embarazo. #ListoLoDije", arrancó diciendo Agustina en Cortá por Lozano."Estoy contenta de contarlo acá, con ustedes, que me cuidaron tanto. Tengo ganas de compartir mi felicidad", añadió.Luego, en diálogo con Verónica Lozano, contó que el padre de su bebé es Agustín Badaracco, quien vive en México. "Hay una historia de 20 años de amistad con él. Nos conocemos de la adolescencia. Fuimos noviecitos". "Nos reencontramos a fines de enero de este año", reveló.Al preguntarle si van a vivir juntos, Agustina dijo: "Agustín vive allá (México), pero quiere estar en contacto con la panza. Después vendrá cuando nazca nuestro hijo, pero yo ya siento que somos una familia para toda la vida". "A él lo siento muy presente. Me acompaña muchísimo. La presencia no es una cuestión física, es una cuestión de voluntad, decisión y de comunión, de estar de corazón a corazón", agregó, y aclaró que no irá a vivir a México porque "quiero criarlo cerca de mis afectos"."Somos dos amigos que decidieron tener un hijo. Cumplimos un sueño que teníamos en común. Es mi amigo más antiguo", contó.La ex de Jorge Rial contó que su familia recibió con felicidad la noticia. "Lloraron todos. Este era mi deseo más profundo", dijo.Al preguntarle si le contó al conductor de Intrusos que esperaba un hijo, dijo que sí pero evitó ahondar sobre el tema.