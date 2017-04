Yanina Latorre, tentada para debutar como conductora de programa de televisión

Momentáneamente, Andrea Taboada y Mariana Brey fueron la dupla en la animación hasta que llegue el reemplazo definitivo de Bremer.



Según se supo, las autoridades fueron a buscar a Yanina Latorre, panelista de "Los Ángeles de la mañana" por Canal 13.



"Todavía no hay nada cerrado, me hicieron la propuesta. Tenemos que reunirnos para definir condiciones, el contrato y todo eso. Sería mi debut como conductora, me hizo muy feliz que piensen en mí", comentó Yanina a Primiciasya.com.



La rubia agregó: "No me lo esperaba para nada, siento que estoy creciendo y me siento orgullosa".



Para completar, dijo que no tendrá problemas con sus compañeras: "Me llevo muy bien con Andrea Taboada y Mariana Brey, trabajo con las dos. Taboada es muy amiga mía, no tengo idea de nada. Tampoco sé cómo trascendió, no se lo conté a casi nadie, salvo a mi círculo íntimo".