Shakira presentó su tema "Me enamoré"

Here it is! My new single "Me Enamoré! "/ Aquí está! Mi nueva canción "Me Enamoré!" Shak #MeEnamoré https://t.co/zJnYvTGe5g — Shakira (@shakira) 7 de abril de 2017

"Esta canción narra un momento de mi vida en el que estaba tan enamorada que literalmente estaba escalando árboles", escribió Shakira a sus fans cuando les presentó el tema dedicado a su pareja y padres de sus dos hijos, Gerard Piqué."La vida me empezó a cambiar / La noche que te conocí (...)/ Pensé: "Este todavía es un niño"/ Pero, ¿qué le voy a hacer? (...)/ Me enamoré, me ena-na-namoré/ Lo vi solito y me lancé/ Me ena-na-namoré/ Me ena-na-namo.../ Mira que cosa bonita/ Que boca más redondita/ Me gusta esa barbita (...)/ Contigo yo tendría 10 hijos/ Empecemos por un par (...)/ Y bailé hasta que me cansé/ Hasta que me cansé bailé Me ena-na-namoré/ Nos enamoramos (...)", dice la canción.Éste sería el primer sencillo del disco "Shak", el undécimo de su carrera que saldrá a fines del 2017.