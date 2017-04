Pampita Ardohain no cierra la fábrica y no descarta volver a ser madre

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

La modelo Carolina Pampita Ardohain está viviendo su mejor momento junto al tenista Juan Pico Mónaco. Más enamorada que nunca, la modelo contó detalles del festejo del cumpleaños del tenista y contestó la pregunta más esperada.

"La meta del día era que sea espectacular. Lo fui a sorprender a su entrenamiento, le hicimos regalos, fue muy lindo. Se lo merece porque vive dando amor a todo el mundo", expresó la exjurado del Bailando sobre la especial celebración.



Además, para sorpresa de muchos, agregó que le gustaría volver a ser mamá junto a Mónaco. "No estamos quemando etapas, y esas decisiones son para toda la vida, así que no las tomamos a la ligera, al contrario", aseguró la ex pareja de Benjamín Vicuña (38), papá de sus hijos, Bautista (8), Beltrán (4), Baltazar (2) y Blanca, fallecida en 2012.

Sin embargo, agregó: "Si estoy con una persona que no tuvo hijos, y me siento amada y lo amo, es algo que se puede llegar a dar. No lo descarto".