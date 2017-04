Ricky Martin pospuso su casamiento y hablan de un tercero en discordia

A good shot of oxygen. ??? Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 2 de Abr de 2017 a la(s) 7:00 PDT

Ricky Martin y Jwan Yosef se iban a casar en junio, pero algo cambió los planes del querido artista. Según su versión, los compromisos en su agenda no le permiten llevar a cabo la boda en la fecha pensada. Su éxito es tan grande que le llueven las propuestas de shows. Desde hoy realizará una serie de conciertos en el Park Theater de Monte Carlo, en Las Vegas, hasta el 15 de abril. ¡Imparable!Lo cierto es que hay rumores de infidelidad dando vueltas. Aunque también pudo haber pasado que simplemente se cansó de estar con él. Una foto que publicó en su cuenta de Instagram sembró la duda. "Una buena dosis de oxígeno", reza la postal hot que se tomó en el Parque Nacional del Gran Cañón donde se lo ve solito.En febrero, el boricua anunció que iba a tirar la casa por la ventana el día que diera el sí: "Voy a hacer un montón de ruido, va a ser una fiesta de tres días", afirmó.Recordemos que el año pasado, cuando grabó el video de Vente Pa' Ca con Maluma, se los relacionó sentimentalmente. Ambos se enojaron y salieron a desmentir cualquier tipo de affaire. Hasta se conoció que Jwan se puso bastante celoso... ¡Y no es para menos! El colombiano es uno de los músicos más sensuales...¿Qué pasó realmente entre Ricky y el hombre que le había robado el corazón? Hay dudas pero todavía ninguna respuesta. Los rumores de un tercero en discordia están, pero el intérprete de Vuelve no mencionó ni una palabra al respecto.