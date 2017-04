Embarazada de 10 semanas, Jesica Cirio habló de sus antojos

Embarazada de 10 semanas, la modelo cuenta que su nuevo estado le hizo cambiar las costumbres alimentarias pero que por ahora no piensa dejar de bailar zumba.Dice, además, que su marido, Martín Insaurralde, quiere tener una nena porque "él ya tiene tres varones". Esta y más declaraciones fueron brindadas por Jésica Cirio a la revista Gente.Asimismo, la modelo confió que Martín "besa todos los días" su panza y que "por el momento no elegimos los nombres".En tanto, contó cómo fue le momento de anunciarle a su esposo que estaba embarazada: "Le mostré el test a Martín y me abrazó y se puso a llorar. Fue un momento que nunca voy a olvidar"."Le mostré el test a Martín y me abrazó y se puso a llorar. Fue un momento que nunca voy a olvidar".En cuanto a los antojos, Jésica aseguró que "le pintó" más por lo salado aunque "por las noches no puedo resistir a un pedacito de chocolate".