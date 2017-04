Sin altura: Los Enanitos Verdes sufrieron un robo en un hotel de México

Una de las bandas más reconocidas del rock mendocino, Los Enanitos Verdes, fueron víctimas de un robo en el hotel donde se hospedaban, en la mexicana ciudad de Monterrey.

La noticia fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter de la agrupación (@EnanitosVerdes1) con el siguiente mensaje: "Tan felices que estuvimos en el @PalNorteOficial y Un bajón!!! anoche nos robaron en las habitaciones del hotel MS Milenium en #Monterrey", haciendo referencia al festival en el cual habían participado.



El robo fue por demás extraño, ya que una persona llamó desde una de las habitaciones que ocupaba el grupo para decir a la recepción que necesitaba abrir la caja fuerte y no podía hacerlo. El personal habría pensado que se trataba de los huéspedes y atendió a la solicitud. De la caja fuerte se llevaron dinero pero dejaron tarjetas de crédito y documentos.

Si bien no se precisó el monto sustraído, se sabe que era para pagar los sueldos del personal que asiste al grupo de rock en las presentaciones.



Uno de los integrantes del grupo, Felipe Staiti, también a través de la cuenta oficial de Los Enanitos Verdes, dejaba en claro su malestar: "Si van a Monterrey NO vemgas (sic) al hotel #milenium. Me robaron anoche de mi cuarto varias cosas..." y agregó fotos donde se veía el accionar policial: "La policía levantando huellas y sacando fotos, mientras el hotel esconde la cola. Como el diablo #hotelmilenium". La investigación no descarta que el personal del hotel esté involucrado.

Los Enanitos se presentarán el 15 de abril en nuestra provincia, en una nueva edición del Monteviejo Wine Rock.