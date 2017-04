Verónica Ojeda dio detalles de sus relaciones íntimas con Diego Maradona

Verónica Ojeda aseguró que no volvería al Bailando. Además, aseveró que Diego Jr. la traicionó y contó varias intimidades sexuales con Diego Maradona.



"Estar en el Bailando fue una experiencia muy buena, me trataron súper bien, son muy generosos, pero ya pasó en mi vida, hoy la verdad que si me llaman les digo que no porque tengo otros proyectos. Tengo mucho laburo también, si yo voy al Bailando ellos se benefician porque garpa el cruce con Rocío Oliva", remarcó en El Show Del Espectáculo, ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana.



En tanto, se refirió a la actual relación que mantiene con Maradona. "Ya no existen sentimientos como pareja, toda la vida voy a estar junto a él por el hijo que tenemos, pero nada más. Además, voy a estar siempre cuando me necesite".



Luego, al preguntarle a quién prefiere entre Diego Jr. y Jana Maradona, confió: "Me quedo con ella porque Diego Jr. traicionó a mi hijo con la foto que mostró a los medios, en la que se lo veía a Dieguito Fernando a upa de él".



Además Ojeda se puso "hot" y contó que tuvo relaciones en una pileta con Diego. "Fue en una fiesta en Colombia y estaba lleno de gente, no sé si se dieron cuenta".



Luego agregó: "Me encantaría hacerlo en un avión. Además, creo el tamaño no importa, importa la calidad. Recuerdo que Diego me pedía que me disfrace de mujer policía, le gustan los disfraces".



Y por último sentenció: "Diego fue el mejor hombre que pasó sexualmente por mi vida y él dice lo mismo de mí, teníamos muy buena piel, nadie lo superó. Recuerdo que la mejor noche de mi vida fue con él, estábamos en el Caribe, en una playa desierta que podías ir sólo en barco".

Fuente: Diario Show