El novio de Vicky Xipolitakis se tatuó las iniciales de la mediática

Vicky Xipolitakis volvió a encontrar el amor. Un empresario que tiene un importante cargo en un banco de Nueva York ocupó su corazón.El hombre en cuestión, Javier Naselli, está tan enamorado que se animó a grabar las iniciales de la rubia que despertaron su pasión en el tobillo, como muestra de la profundidad de sus sentimientos hacia ella.Con tinta roja, Naselli grabó las letras "VJX" en clara referencia a "Victoria Jesús Xipolitákis" y la modelo no tardó en responder a través de su Instagram "You are my love (tu eres mi amor) "."Estoy muy contenta con él porque es muy buena persona. Trato de no hablar mucho porque lo quiero cuidar ya que el tiene un perfil demasiado bajo. Prefiero no contar mucho. Estoy muy bien, el tiempo hablará", dijo Xipolitakis en diálogo con Teleshow.