Se viralizaron fotos "prohibidas" y la rubia del momento aclaró que no es ella

La "chica del clima" de TyC Sports, María Sol Pérez aclaró que no es la protagonista de un video y fotos íntimas que se viralizaron en las redes sociales y varios grupos de WhatsApp.En diálogo con Rating Cero, contó que las imágenes corresponden a la actriz porno Madison Ivy y que, al vincularla con esto, se está dañando su imagen pública."Cualquier persona que me conoce se da cuenta que no soy yo, con googlear te das cuenta. Ya con trabajar en televisión te atribuyen el mote de gato, entonces una trabaja y se esfuerza para sacárselo y luego aparecen estas cosas. Yo tengo que soportar los insultos en las redes sociales diciendo que me haga cargo de que soy yo, cuando en verdad no tengo nada que ver", afirmó.Además reflexionó sobre la violencia machista, un tema sumamente sensible y discutido a partir de las marchas y las campañas de Ni una menos. "Las mujeres, y yo en este caso, soportamos este tipo de violencia sólo por ser minas. Eso no está bien", aseguró.