Nancy Pazos reveló por qué no usa ropa interior

El paso de Sabrina Rojas como panlista en Los Angeles de la mañana no fue en vano. Mucho menos, si tenemos en cuenta que compartió panel con la mujer que le tiró onda al padre de sus hijos -Luciano Castro- muchos años atrás: Nancy Pazos. Claramente, el panel no dejó pasar esta noticia un tanto retro.



Luego de que en el programa hablaran del tema que, en un principio, no le causó mucha gracia a la modelo, Angel de Brito le dio el pie a Laurita Fernández para que le hiciera una pregunta a Nancy. Sin dudarlo demasiado, la bailarina expresó desde el móvil: "No quiero hacer una pregunta, pero sí le quiero decir a Sabri, no lo lleves nunca a Luciano porque ese día, Nancy se va a poner un gran escote. Cuando Nancy está on fire pela escote".



Claramente, Yanina Latorre aprovechó la oportunidad y mandó al frente a su compañera (con la que no tiene la mejor relación): "Nancy no usa ropa interior, digamos la verdad". Luego del comentario de Yanina, Nancy se vio obligada a explicar por qué prefiere mantenerse alejada de las bombachas y corpiños. "No uso ropa interior. Pero hoy tengo porque tengo pollerita blanca. Ese fue un buen consejo, de un buen ginecólogo que tuve hace 20 años. A ver, el primer consejo es que uses ropa interior de algodón y no de lycra, ni nada por el estilo. Y si podés andar sin ropa interior, es lo mejor que le puede pasar".

Fuente: Paparazzi.