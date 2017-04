"Yes" ingresa al Salón de la Fama con su rock progresivo

Con melodiosos pasajes instrumentales, compases que desconcertaban a los DJs radiales y letras inspiradas en las escrituras hindúes, Yes desafió el rock. Pero se encumbró en él.La banda que definió el género del rock progresivo entrará en el Salón de la Fama del Rock and Roll el 7 de abril, y su cofundador Jon Anderson reconoce el mérito de Yes de haberse mantenido apegado a sus principios."La música no debe ser sólo una mercancía, se trata de evolucionar como músico y como grupo de músicos", dijo Anderson a la AFP por teléfono. "Y eso es lo que hizo Yes. Se mantuvo fiel a sus ideales", dijo."Es genial cuando una banda se aferra a un ideal", agregó.Liderado por la voz de contratenor característica de Anderson, Yes se inspiró más en la estructura de las sinfonías clásicas que en la del R&B, a diferencia de buena parte del rock.

Yes, que ha vendido más de 50 millones de discos, logró su único "número uno" en Estados Unidos en 1983 con un tema que se acerca más a un pop tradicional, "Owner of a Lonely Heart".La banda inglesa celebrará el próximo año su 50 aniversario tras una serie de cambios en su plantilla, que la han dejado irreconocible respecto a la formación original.El bajista Chris Squire, que fundó Yes con Anderson, murió en 2015 tras ser diagnosticado con una forma rara de leucemia.Su tecladista durante mucho tiempo, Rick Wakeman, se manifestó especialmente molesto con que finalmente Yes ingresara al Salón de la Fama del Rock and Roll después de la muerte de Squire, pero aceptó asistir a la ceremonia en Nueva York luego de llegar a un acuerdo para hacer un tributo a la viuda del bajista."Creo que Chris estará allí en espíritu", dijo Anderson, de 72 años, quien está de gira con Wakeman y el exguitarrista de Yes Trevor Rabin con un grupo que llamaron ARW.

"Todos somos espirituales"

Anderson ha incorporado la meditación en su vida cotidiana y frecuentemente habla de la naturaleza y la protección ambiental en sus letras, como en la canción "Dont Kill the Whale" de 1978.Consultado sobre sus rituales, el cantante dijo que la meditación no era una actividad fija. "Depende de cómo veas la meditación. Caminando por el jardín o caminando por la ciudad puedes meditar al ser parte de la energía que te rodea".Anderson contó que a menudo se pregunta por qué él y no otros tuvieron tanto éxito y cree que era por su visión de "esta energía divina que nos rodea todo el tiempo"."Desde las primeras canciones que escribí en el primer álbum hasta ahora, sigo cantando sobre las mismas cosas", dijo."La gente me comenta: Eres muy espiritual. Y yo digo: No, no, todos somos espirituales, solo que a mí me gusta cantar sobre eso", lanzó entre risas.La ambición de Yes se hizo evidente en 1973 con su álbum "Tales from Topographic Oceans", que consta de cuatro temas de alrededor de 20 minutos cada uno.Anderson escribió el concepto en torno a cuatro shastras hindúes, o escrituras, que leyó en el libro clásico de Paramahansa Yogananda, "Autobiografía de un yogui".

Emocionado por el futuro

Más allá de Yes, Anderson se ha embarcado en diversos proyectos que incluyen música ambiental para meditación, una investigación de la música de África Occidental y un álbum sobre una leyenda nativa americana.Más inesperadamente, Anderson aseguró ser un fanático de "La La Land", el revival del musical de Hollywood. Dijo que su hija le sugirió que lo viera y, tras hacerle caso, sostiene que la película rompió el molde a su manera particular.Sus próximos planes incluyen un musical sobre Rumi, el célebre poeta persa del siglo XIII.En paralelo, seguirá explorando el impacto en la música de las nuevas tecnologías, desde la realidad virtual hasta el "sound surround"."Estoy trabajando en tantas cosas que te volverías loco solo para entenderlo", dijo con una carcajada. "Estoy en mis 70 y todavía disfruto de lo que hago". AFP-NA