Emilia Attias: "Dar la teta permite volver a tu peso casi sin hacer nada"

Inside #beautyfile por @bettinafrumboli Una publicación compartida de e m i l i a a t t i a s (@emilia_att) el 8 de Mar de 2017 a la(s) 7:35 PST

For a little more summer @cheeky_arg ° ° ° ° #familyholidays Una publicación compartida de e m i l i a a t t i a s (@emilia_att) el 10 de Mar de 2017 a la(s) 12:42 PST

Llegamos, y alguien está muy cansada (??) #BA Una publicación compartida de e m i l i a a t t i a s (@emilia_att) el 25 de Mar de 2017 a la(s) 1:19 PDT

Río y sus terrazas #Riodejaneiro ? Una publicación compartida de e m i l i a a t t i a s (@emilia_att) el 31 de Mar de 2017 a la(s) 3:00 PDT

Gracias @ritzcopacabanabotiquehotel por el confort y la atención de estos días en Río #doloresofilme #6deabrilnoscinemas Una publicación compartida de e m i l i a a t t i a s (@emilia_att) el 2 de Abr de 2017 a la(s) 8:00 PDT

A cuatro meses de haber dado a luz a Gina, su primera hija fruto de su relación con el Turco Naím Sibara (50), Emilia Attias (30) luce una figura espléndida y no duda en exhibirla. Luego de posar súper sexy con su beba en brazos para una revista, Emilia subió una tanda de imágenes de esa sesión de fotos a su cuenta de Instagram, donde recibió tanto elogios como críticas por, según le escribieron, usar a su hija como objeto. Sin embargo, sin detenerse en aquellos mensajes negativos, la bella modelo disfruta del hermoso presente abocada a su rol de madre, y confiesa: "Tenía muchas ganas de ser mamá, pero era una decisión tan importante que nunca me animaba a tomarla. Ser madre lo supera todo. Es una emoción constante y el amor más fuerte que vas a experimentar en tu vida. Darle el pecho, piel con piel, mimarla y recibir sus primeras miradas es muy fuerte. Antes de todo esto la vida es un juego y no tiene ni ahí el sentido que toma después. Creo que esto es lo más trascendente que voy a vivir como mujer. Quiero ser la heroína de mi hija".Como la naturaleza manda. Enfocada en su nueva vida, con una familia armada, y abocada a la crianza de la pequeña, Attias contó cómo fue la experiencia de dar a luz a su hija por parto natural, sin anestesia ni medicamentos: "Viví tres días de trabajo de preparto con contracciones cada cinco minutos. Cuando llegué a la clínica estaba cansada y sin dormir, y en el momento del parto no recibí ningún medicamento, sólo homeopatía". Y agregó al respecto: "Eso estaba en manos del destino. Si había que recurrir a medicamentos no me iba a resistir, pero quería vivirlo así, y la experiencia resultó mágica, por más dolorosa que haya sido. Cuando nació ella, sentí que nací yo como madre".Tras una relación de doce años y un matrimonio que los unió legalmente allá por 2009, Naím y Attias vivieron la experiencia de convertirse en padres por primera vez cuando, en octubre de 2016, llegó Gina. ¿Cambió en algo la vida de pareja con el nacimiento de la beba? Según explicó la flamante mamá, la intimidad obviamente está, pero en los primeros meses de la beba las energías fueron por otro lado. Y si bien resguardan bastante la privacidad de la pareja y el ámbito familiar, los actores suelen subir a las redes alguna que otra imagen de la pequeña para compartirla con sus seguidores. ¡Papás babosos y felices! Pero si bien Emilia se ha referido bastante a su nueva experiencia como mamá, la bella modelo de Multitalent también reveló cómo es su marido como papá: "Siempre fue muy compañero, atento conmigo y con Gina. Se involucró mucho durante el parto, me contuvo y me hablaba al oído con lindas palabras. Como papá él es muy gracioso porque es grandote, rústico y lo veo totalmente cambiado. Y cuando habla de Gina le cambia la voz. Es un padre presente que quiere estar en cada momento, bañarla, cambiarle los pañales, darle la mamadera, etcétera". Así describía Emilia al Turco, quien, según explicó, fue el encargado de elegir el nombre que le pusieron a su hija, la personita que hoy les despierta emociones, les quita el sueño y llena de amor y alegría el hogar. Y en cuanto a la pequeña heredera, la modelo expresó: "A Gina el alma se le sale por los ojos. Tiene una mirada con mucha luz". Hermosa como siempre, Attias comparte fotos de su sensual producción junto a su hija y revela en su cuenta de Instagram que uno de los motivos por los cuales luce radiante, además de una dieta saludable y una rutina de ejercicios, tiene mucho que ver el hecho de amamantar. "Dar la teta permite volver a tu peso casi sin hacer nada", escribió en las redes dando un tip fundamental.