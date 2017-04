Alex Rodríguez confirmó su romance con Jennifer Lopez

Según contó "E! News" días atrás, el deportista y la cantante pasaron juntos un romántico fin de semana en el exclusivo Club Bakers Bay & Ocean Club en las islas Abaco, Bahamas. JLo había posteado una imagen junto A-Rod en Instagram pero a los segundos lo borró.



Invitado al programa The View, el ex tercera base de los Yankees de Nueva York, considerado uno de los mejores jugadores de béisbol de la historia, decidió blanquear su incipiente relación con la Diva del Bronx.



"Estamos teniendo un tiempo increíble juntos. Ella es una chica maravillosa. Jennifer es uno de los seres humanos más inteligentes que he conocido y, además, es una madre increíble", dijo A-Rod en el show.



"A ella le gustan las cosas sencillas, es decir, ella es una persona muy, pero muy sencilla", admitió. "Ama a su familia, es una buena hermana y una muy buena hija", agregó.