Nico Vázquez le dedicó una emotiva carta a su hermano Santiago

El actor, además, compartió varias fotos junto a su hermano, de su infancia, del estreno de la obra de teatro en la que lo dirigió, y de su casamiento."Hola hermano, hoy hace 28 años llegabas a nuestro mundo y lo cambiabas completamente. Todo se tornó más luminoso y colorido. Ahora te fuiste y todo volvió a cambiar. Ya nada es igual", inició su hermano el texto publicado en Instagram.Luego agregó: "El mundo se volvió sepia. Créeme que es así. Sé que lo haces, siempre lo hiciste. Todo es muy distinto, pero quédate tranquilo que todos estamos juntos, como siempre y más. Todo el mundo te extraña y tiene una linda historia para contar sobre vos. Nada me sorprende, pero ahora me emociona y me hace extrañarte más. Que huella dejaste hermano, con lo que fuiste y sos. Los días duran el doble de horas y las noches son más largas desde que no estás acá".Santiago Vázquez falleció a mediados de diciembre del 2016 mientras se encontraba de vacaciones en Punta Cana con amigos.