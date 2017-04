El 'Negro' González Oro se separó: dijo que no cree que "vuelva a tener pareja"

En la revista Noticias este periodista contó la razón por la cual blanqueó a su pareja y a su orientación sexual. "Fue un año de autorizarme, un año de cambios, sin dudas. Blanqueé una relación que tenía y que duró tres años. Lo blanqueé ante la gente. Mi familia, mis amigos y mis hijos lo sabían. Me hizo bien y no cambió en nada. La gente me sigue queriendo. Se enojaron mucho más los hombres que las mujeres", aclaró de Oro.



El periodista fue más allá y le preguntó si volvería a blanquear otra pareja. Oscar sorprendió con su contundente respuesta. "No creo que vuelva a tener pareja. Es muy complicado ser pareja mía, supongo. No siempre entienden los roles que hay que cumplir. Yo sé quién soy y si estoy comiendo en algún lugar te tenés que bancar que vengan diez señoras a pedirme diez fotitos. Yo ya me acostumbré, pero a la otra gente a veces le molesta", comentó.

Sobre las mujeres reflexionó: "Tuve mujeres que me dieron placer y me enamoré de un hombre".